Сезон переработки сахарной свёклы стартовал в Липецкой области. Первым из шести предприятий региона к работе приступил Лебедянский сахзавод. Переработка сахарной свёклы нового урожая началась сегодня. На утро 15 августа было заготовлено более 5,6 тыс. тонн свёклы. Запас необходим для бесперебойной работы завода. Всего в регионе накопано уже более 11 тысяч тонн сладких корней.

Ещё четыре сахарных завода – Грязинский, Добринский, Хмелинецкий и «Агроснабсахар» – запустятся на следующей неделе. На Боринском заводе переработку планируют начать в сентябре. Всего в этом году липецким сахарным заводам предстоит переработать свёклу, полученную со 115,7 тыс. гектаров.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, общая мощность переработки шести липецких сахарных заводов составляет 42 тыс. тонн свёклы в сутки. Ежегодно они вырабатывают порядка 800 тысяч тонн сахара. «Для липецкого края сахарная свекла – одна важнейших сельхозкультур. Наш регион входит в топ-3 в стране по производству сахара», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.