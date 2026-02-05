Сезон переработки сахарной свёклы урожая 2025 года завершён в Липецкой области

Переработку сахарной свёклы урожая 2025 года 2 февраля завершил последний из шести заводов Липецкой области – в Грязинском округе. За сезон 2025-2026 в регионе переработано 6,4 млн тонн сладкого корнеплода. Произведено 843,1 тыс. тонн сахара. На 22 тысячи тонн больше, чем за сезон 2024-2025, сообщили в министерстве сельского хозяйства Липецкой области.

Лидеры по производству сахара – Елецкий и Добринский округа. Там за сезон выработано 197,8 тыс. тонн и 183,9 тыс. тонн соответственно. Заводы работают не только на местном сырье, но и перерабатывают свёклу из близлежащих регионов. В 2025 году аграрии Липецкой области собрали 5,3 млн тонн свёклы.

«Сахарная свёкла – одна из стратегических сельхозкультур региона. Традиционно Липецкая область в лидерах по её производству и выработке сахара в стране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.