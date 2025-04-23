Сезон ремонтов дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовал в Липецкой области

Сезон ремонтов региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовал в Липецкой области. Первым дорожным объектом стала автодорога Чаплыгин – Лев Толстой. На участке протяжённостью 12 километров в районе сёл Головинщино и Троицкое заменят покрытие и проведут сопутствующие работы. К нормативу приведут и участок от поворота на Митягино до Астапово, сообщает региональный минтранс.

Сейчас подрядчик – компания ДСУ-2 – укладывает на объекте нижний, выравнивающий слой асфальтобетона. Помимо покрытия дороги, специалисты приведут в порядок обочины, отремонтируют остановочные площадки и водопропускные трубы, заменят барьерное ограждение и знаки, нанесут разметку. Все работы должны быть закончены до конца октября. Срок гарантии на покрытие составит четыре года.

Дорогу Чаплыгин – Лев Толстой можно отнести к туристическим маршрутам: оба районных центра представляют интерес для любителей истории. В Чаплыгине, к примеру, находится 52 охраняемых памятника архитектуры, в их числе дом сподвижника Петра I князя Александра Меньшикова. Посёлок Лев Толстой носит имя великого русского писателя, поскольку там расположена железнодорожная стация Астапово, где прошли последние семь дней жизни классика и где теперь работает литературно-мемориальный музей.

«Всего в текущем году в Липецкой области планируется отремонтировать почти 270 километров региональных дорог. Это большой объем работ. Контролирующие структуры должны максимально тщательно следить, чтобы все этапы проводили качественно и в срок», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.