Временное ограничение движения транспортных средств, нагрузка от которых превышает шесть тонн на любую ось, по дорогам регионального и межмуниципального значения вводится в Липецкой области с 1 по 30 апреля. Это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период неблагоприятных климатических условий, сообщает управление дорог и транспорта региона.

Летом ограничения будут введены в период с 15 июня по 15 августа при значениях дневной температуры выше 32 градусов по шкале Цельсия на перевозки тяжеловесных грузов по региональным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием.

«В регионе за последние пять лет большие средства вложены в обновление дорожного хозяйства – построено 85,3 километра дорог, отремонтировано почти 3000 километров. Работа в этом направлении будет продолжена. Но важно также соблюдать правила эксплуатации дорожных объектов, чтобы они служили долго – даже дольше гарантийных обязательств», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.