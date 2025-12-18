Шаг во взрослую жизнь

Двенадцатого декабря в России отмечается День Конституции. В Добринском округе к этому государственному празднику приурочили вручение первых паспортов граждан России девяти юным жителям.

Торжественная церемония прошла в большом зале администрации округа. Школьников в формате видеопоздравления приветствовал губернатор Липецкой области И.Г. Артамонов.

От имени руководителя муниципалитета А.Н. Пасынкова ребят поздравил его заместитель О.Н. Малыхин.

— Для всех вас, — сказал Олег Николаевич, — это торжественный и волнительный день, начало нового этапа в вашей жизни. Получив свой первый паспорт, вы становитесь не только полноправными гражданами России, но и приобретаете новые обязанности перед страной, связанные с ее защитой и процветанием. Вы — граждане великой России! И именно вам в будущем приумножать ее величие. Я уверен, что вы с этим достойно справитесь.

Обладателями новых паспортов в этот день стали Дмитрий Карасев, Ярослав Горелов, Арсений Самошин, Вероника Юдина, Иван Елисеев, Арина Кузина, Илья Зайцев, Анастасия Потапенко и Ангелина Тимохина.

Помимо паспорта, каждый из ребят получил брошюры с текстом Конституции России и памятные подарки.

Работники культуры исполнили для всех патриотические песни.