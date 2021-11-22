Проверку благоустройства общественных пространств провел на минувшей неделе глава Добринского муниципального района Роман Ченцов. Он совершил плановый объезд ряда социальных объектов, которые с наступлением весны послужат добринцам как места, где можно отдохнуть всей семьей. И — с пользой провести свободное время.

ВОЛЕЙБОЛ НА КРАСНОЙ ЗОРЬКЕ

В Добринке глава муниципалитета встретился с жителями отдаленной улицы Красная Зорька (микрорайон Чамлычок). После того, как здесь был создан ТОС (товарищество общественного самоуправления), на месте высохшего болота появилась детская площадка.

При помощи местных властей люди очистили территорию, провели субботники. Летом сюда завезли необходимое количество грунта, а затем и песок. Установили несколько игровых элементов для детей. Площадка имеет освещение.

— Наличие такой площадки шаговой доступности очень удобно, — говорит молодая мама Алена Чернышова, — до парков, расположенных в центральной части Добринки, нам не всегда удавалось добираться. Теперь вопрос, чем занять малышей на прогулке, для нас решен.

Общение жителей улицы Красная Зорька с Романом Ченцовым прошло по-деловому.



Вместе наметили планы на следующий год. В частности, участники встречи просили помочь им с волейбольной площадкой и дополнительным освещением.

— Для того, чтобы ваши пожелания обрели реальную составляющую, с вашим участием постараемся привлечь для этого благого дела средства одной из программ по благоустройству. И в волейбол сыграем, и фонари установим. Главное — было бы стремление.

РАЗВИТИЕ ПАРКА — УСТАМИ ДЕТЕЙ

Александровский парк в поселке Плавица встретил обилием школяров. Несмотря на первый снег, они с удовольствием резвились на игровом городке. Парк отдыха, разбитый на десяти тысячах квадратных метров, стал настоящей «изюминкой» Плавицы.

Он расположен рядом с культурно-спортивным комплексом «Кристалл». Пять лет назад здесь был огромный пустырь. Его судьба решилась осенью 2017 года. В 2018 году, после необходимых технических согласований и подготовки проектно-сметной документации, здесь закипела работа. Строили парк поэтапно. Его внутреннее пространство разбили на четыре зоны: для отдыха, прогулочную, детскую и городок аттракционов. Центральную аллею и дорожки нового парка выложили тротуарной плиткой. Провели озеленение территории, высадили цветы, деревья и кустарники, установили лавочки, урна, светодиодные светильники. Смонтировали декоративное ограждение.

В общении с ребятишками Роман Ченцов постарался узнать, чего, по их мнению, не хватает в парке.

— Колеса обозрения, — высказал свою идею один мальчик.

— Стрелкового тира, — продолжил другой.

— Велосипедной дорожки, — прозвучала инициатива одного из педагогов.

Предложения сыпались одно за другим. Справедливости ради отметим, что для их претворения в жизнь потребовалась бы не одна волшебная палочка. Но были и рациональные, деловые.

— Среди обилия пожеланий, — сказал Роман Ченцов, — я выделил для себя несколько интересных. Будем работать в этом направлении. Моё мнение: контакт с теми, для кого благоустраиваем общественные пространства, необходим для выработки стратегических решений.

РАССТАВАНЬЕ ДО ВЕСНЫ

Парк на улице Октябрьской в центре Добринки обрел законченный вид. На днях сюда завезли сборный детский игровой городок, бригада специалистов провела его монтаж. Комплекс рассчитан на посетителей от 6 до 12 лет.

В рамках благоустройства общественного пространства год назад в парке установили хоккейную коробку, в этом году здесь появились трибуна для болельщиков, территорию и пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, установили освещение, высадили деревья и кустарники — барбарис, рябину, можжевельник, засеяли многолетней травой газон, смонтировали теневые навесы. Финальный аккорд всех работ — обустройство детской площадки с современным игровым оборудованием.

— Буквально за несколько месяцев парк преобразился до неузнаваемости, — так оценил масштаб перемен Роман Ченцов, — можно только представить, каким он будет весной, когда зазеленеют деревца и кустарники, на газонах взойдет трава. И все вокруг наполнится веселыми детскими голосами…