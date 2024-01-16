Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с самым молодым гроссмейстером в истории Сергеем Карякиным. На встрече обсудили развитие шахматного спорта. Сеть клубов прославленного шахматиста открывается сейчас по всей стране. Появится такая и в Липецкой области.

«Сергея Карякниа знает весь мир. Титул гроссмейстера он получил в 12 лет и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Управление физической культуры и спорта региона уже получило поручение проработать детали открытия школы прославленного шахматиста», — заявил Игорь Артамонов.

В Липецке Сергей Карякин вместе с губернатором участвовал в открытии Штаба общественной поддержки региона. С юными шахматистами области он провел сеанс одновременной игры.