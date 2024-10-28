Липецкий шеф-повар Александр Кожевников стал призёром Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Жюри липчанин удивил свининой с булгуром и десертом «Мильфей». Профессионализм Кожевникова оценили: присвоили второе место и выдали сертификат номиналом в 75 тысяч рублей.

Это не первая награда «Абилимпикса» в копилке липчанина, имеющего ограничения по слуху. В 2022 году Кожевников так же был призёром чемпионата.

В этом году «Абилимпикс» проходит под девизом «Мечтай! Действуй! Побеждай!». Чемпионат объединил представителей всех 89 субъектов страны, которые состязаются в 50 основных и 11 презентационных компетенциях. Состязания завершатся 29 октября.

«Подобные чемпионаты становятся пространством равных возможностей, где каждый может продемонстрировать свои таланты и навыки. Жители нашего региона участвуют в этих состязаниях ежегодно, и результаты всегда достойные. Эти липчане, несмотря на физические ограничения, сумели достичь высокого профессионального уровня и продолжают развиваться», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.