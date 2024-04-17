Спасатели пожарной части №10 села Березнеговатка под руководством своего командира Михаила Наумова организовали субботник по приведению в надлежащий вид памятника в деревне Матвеевке, воздвигнутого в честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Он находится рядом со зданием правления КХ «Чара». Нынешней весной исполнилось ровно 15 лет, как наша пожарная часть №10 шефствует над этим монументом.

Также огнеборцы покрасили вокруг него ограждение и навели порядок на прилегающей к постаменту территории. Такую работу спасатели считают своим долгом, поскольку у каждого на той войне воевал дед. Одни из них вернулись к семьям, другие сложили головы в чужих краях. Наша святая обязанность — не забывать об освободителях Родины от фашизма.