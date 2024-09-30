Шесть региональных дорог на туристических маршрутах Липецкой области отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в регуправлении дорог и транспорта.

Подрядчик обновил 16 километров дороги Троекурово-Урусово, ведущей в усадьбу Рязанка Чаплыгинского района. Ранее по направлению в родовое гнездо известного учёного П. Семёнова-Тян-Шанского были отремонтированы участки Чаплыгин-Троекурово и Урусово-Рязанка. Также в рамках нацпроекта в этом районе дорожники привели в порядок два шестикилометровых участка: один ведёт к Чаплыгину, другой — к сыроварне «Раненбург» в селе Буховое.

Ещё две отремонтированных трассы — в Елецком районе. Это участок дороги Дерновка-Ольховец, примыкающий к а/д Маяк-Ключ Жизни и ведущий в парки «Аргамач» и «Русборг», и участок Елец-Талица-Красное на пути к Воргольским скалам и усадьбе купца Н. Талдыкина. В Задонском районе комфортнее стало добираться до храмов святого Автонома Италийского и епископа Митрофана Воронежского за счёт обновлённого участка Задонск-Донское у села Кашары.

Работы на всех объектах завершены или находятся на финальной стадии. «Уверен, комфортная дорожная инфраструктура сделает наш регион ещё более привлекательным для туристов», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Всего в этом году будет отремонтировано 378 километров региональных трасс.