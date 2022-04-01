Липецк, Грязи, Елец, Лебедянь, Чаплыгин и Усмань признаны Минстроем РФ комфортными для жителей. Они вошли в число городов с благоприятным Индексом качества городской среды, набрав 219, 205, 204, 198, 190 и 187 баллов соответственно. Таким образом, регион повысил запланированный показатель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на 25% — он составил 75%.

Результаты Индекса качества городской среды за 2021 год опубликовал Минстрой России. Их представили на площадке информационного агентства ТАСС во время онлайн-конференции. Достигнуть нужной отметки Индекса смогли 490 городов страны.

«Перед нами стоит очень важная задача по улучшению качества городской среды к 2030 году, обозначенная Президентом Российской Федерации. Каждый год мы оцениваем, насколько улучшилось качество городской среды. По итогам года количество городов с благоприятной средой составило 490, что на 115 городов больше, чем в прошлом году. Нам еще много над чем предстоит работать, но достигнутые результаты показывают, что прошедший год был удачным», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Индекс качества городской среды — это показатель состояния городской среды, измеряемый в баллах. Они складываются по итогам исследования по 36 индикаторам, среди них благоустройство, качество общественных пространств, состояние жилищного фонда и общественного транспорта, обеспеченность коммунальной инфраструктурой, уровень безопасности дорог. Каждый индикатор оценивается по десятибалльной шкале. Затем значения суммируются и составляют итоговый индекс качества. Максимальное значение индекса — 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной. При этом Индекс не является рейтингом. Это ключевой индикатор, который позволяет принимать точные решения для определения приоритетных шагов по повышению уровня качества проживания граждан в условиях города.

«К 2024 году Президент России поручил главам субъектов повысить индекс качества городской среды на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Таких результатов мы сможем достигнуть во многом благодаря успешной реализации национальных проектов», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.

В прошлом году в список благоприятных для жизни городов входили Липецк, Грязи и Елец. В этом его пополнили Лебедянь, Чаплыгин и Усмань. Результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу при реализации программных мероприятий. Для достижения показателей был проведен анализ каждого из 36 индикаторов для городов области, затем команда выработала дорожную карту. Особое внимание уделили участию в федеральных программах и конкурсах и синхронизации нескольких национальных проектов и программ.