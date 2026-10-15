Шесть команд из Липецкой области вошли в сотню финалистов Всероссийского конкурса «Флагманы образования»

Команды из Липецкой области вошли в число 100 финалистов конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финале, который пройдет с 18 по 21 ноября в Москве, участники проведут свои воспитательные события для московских школьников и пройдут другие конкурсные испытания.

Команда «Не для галочки!» лицея №5 Ельца проведет занятие «Мы из Ельца! – тайна одной надписи: путешествие сквозь время» по направлению «Историческая память». Его идея – дать школьникам самим найти ответ на вопрос, почему их родной город носит звание «Город воинской славы» и что это значит лично для них. Ребята создают маршрут памяти по улицам города и отправляются на пешеходную экскурсию по местам, связанным с героями.

Команда «Маяк детства» детского сада №77 Липецка придумала воспитательное событие «Музей профессий» по направлению «Созидательный труд». Дети подготовительной группы получают «послание из будущего»: на прогулке они находят капсулу времени с запиской от ребят 2126 года, которые просят помочь создать Музей живых профессий, потому что в их время все делают машины.

Команда «СПЕКТР ЗНАНИЙ 48» средней многопрофильной школы №65 «Спектр» Липецка проводит воспитательное событие «Липецкое наследие: что создашь ты?» по направлению «Созидательный труд». Ребята отправляются в большой квест по пяти станциям: «Металлургия», «Авиация», «Парк», «Ремесла» и «Волонтеры».

Команда «Полный вперед!» детского сада №123 Липецка проведет мероприятие «Игры наших бабушек и дедушек» по направлению «Преемственность поколений». Дети не просто узнают названия игр бабушек и дедушек, а погружаются в мир прошлого, и главным источником знаний становятся не гаджеты, а самые близкие люди: ребята берут у старших «интервью», те делятся воспоминаниями и показывают игровые действия, а потом дети реконструируют эти игры.

Команда «Идеальный микс» школы №1 города Грязи организует событие «Незаметные. +1% к лучшему» по направлению «Созидательный труд». Подростки учатся видеть труд других людей и понимать, что за каждой привычной вещью – водой в кране, хлебом на столе, светом в классе – стоит чей-то незаметный труд.

Команда «Позитивный вектор» лицея №44 Липецка придумали событие «Семь чудес России» по направлению «Историческая память». Оно проходит как воспитательный квест-квиз для учеников 5-7 классов и сочетает элементы интеллектуального квиза, станционного квеста и предметной викторины.

«Проекты Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяют выявить мотивированных лидеров среди людей разных профессий, способных стать прогрессивными и высоко эффективными управленцами. Липчане активно принимают участие в этих событиях, и это позволяет нам находить ценные кадры», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.