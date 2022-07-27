Второй этап очного полуфинала всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Москве. Липецкую область в полуфинале конкурса представляют: команда Департамента образования администрации города Липецка («Edu-лидеры»); команда Департамента образования администрации города Липецка («ПРОФИТроль48»); команда Департамента образования администрации города Липецка («Липецк-Team»); команда комитета по образованию администрации Чаплыгинского муниципального района («RазVитие»); команда управления образования администрации городского округа Ельца(«PRОЕлец»); команда комитета по образованию Администрации Усманского муниципального района («Мы из Усмани»).

Целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

За время заявочной кампании на сайте конкурса зарегистрировались 8 000 человек, объединённые в 1 600 команд из 81 региона Российской Федерации. По итогам дистанционного тестирования в полуфинал получили приглашение 120 команд управленцев и руководителей образовательных организаций из 8 федеральных округов страны, показавших наилучшие результаты. Во второй этап полуфинала для конкурсантов приглашены 60 команд.

Участников ждет насыщенная конкурсная программа: комплексная оценка психолого-педагогических компетенций, надпрофессиональных и управленческих навыков. Конкурсанты пройдут испытания в формате кейс-турнира и проблемно-аналитической игры. Также для участников будет организованы проектная сессия, фотокросс и воркшоп. Кроме того, для участников будут организованы образовательные лекции, форсайт-сессии, просветительская программа.

Победители получат возможность войти в кадровый резерв, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, пройти стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также получить призы от партнеров конкурса.

«Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры – это залог победы», – считает губернатор Игорь Артамонов.