Шесть проектов из Липецкой области стали победителями первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2027 года. На реализацию творческих идей регион получит 31,8 млн рублей.

Один из победителей — фестиваль «От кавказских гор до донских степей», который объединит жителей Липецкой области, ДНР и Северной Осетии через казачьи традиции. Ещё один проект посвящён сохранению культурного наследия однодворческих сёл.

Грантовую поддержку также получили спектакль «Нити», фестиваль «Верны традициям», направленный на патриотическое воспитание молодёжи, и конкурс исполнителей классического и народно-сценического танца «Экзерсис». На средства гранта также снимут короткометражный художественный фильм «Семёнов» о детстве знаменитого учёного и путешественника Петра Семёнова-Тян-Шанского. Съёмки запланированы на лето 2027 года в усадьбе, где вырос исследователь.

Все проекты направлены на сохранение исторической памяти, развитие творческих инициатив и знакомство жителей с культурным наследием региона.«Поздравляю авторов. Теперь главное — довести каждую идею до результата, чтобы её увидели и почувствовали люди», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.