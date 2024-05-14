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Подведены итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Ее участниками стали 32 учащихся 8-11 классов Липецкой области: 23 – из Липецка и 9 – из Ельца, Воловского, Данковского, Добровского, Грязинского, Измалковского, Липецкого районов и округов. Шестеро стали призерами: Дмитрий Перельман (история), Анастасия Янко (информатика), Андрей Дегтерев (информатика), Михаил Яриков (русский язык), Мария Чаплыгина (физическая культура), Евгения Карпухина (английский язык).

«Ребята молодцы. Показали хорошие знания, оправдали ожидания своих наставников и родителей. Хочется пожелать им дальнейших успехов и достижений в жизни», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.