Шесть медалей с выставки «Золотая осень» привезли липецкие ветеринары

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходит в Москве с 7 по 10 октября, ветеринарным службам Липецкой области вручили пять золотых и одну серебряную медали.

Золотую медаль получило управление ветеринарии Липецкой области. Награда присуждена за внедрение систем информационного сопровождения деятельности государственной ветеринарной службы и автоматизированных систем в области ветеринарии.

Еще четыре золотые медали завоевали станции по борьбе с болезнями животных. Награды удостоены коллективы Липецкой городской, Данковской, Добринской и Измалковской станций. Ветеринары отмечены за проведение комплекса профилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленных на недопущение возникновения и ликвидацию болезней сельскохозяйственных животных.

Серебряную медаль выставки получила Становлянская станция по борьбе с болезнями животных.

«Успех наших ветеринарных служб на главной аграрной выставке страны — это признание высокого профессионализма липецких специалистов. За этими медалями стоит ежедневная, часто незаметная работа по защите благополучия региона. Особенно важно, что эксперты отметили наш курс на цифровизацию отрасли: современные системы мониторинга позволяют реагировать на риски быстрее и эффективнее», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.