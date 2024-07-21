14 мая 1983-го года. В примету о мае любящие Вера и Сергей не верили. И это подтвердил их многолетний союз, основанный на любви и взаимоуважении.

Вера и Сергей ПАНОВЫ, п. Кооператор.

День свадьбы — 14 мая 1983 г.

Многодетную семью Веры Михайловны и Сергея Владимировича Пановых из п. Кооператор в нынешнем году наградили медалью ко Дню семьи, любви и верности. Чествование состоялось в Липецком ЗАГСе. Лауреатов поздравляли вице-спикер облсовета Андрей Фролов и заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова.

Медаль «За любовь и верность» пара Пановых получила заслуженно: на протяжении 41 года подтверждают это. Поженились 14 мая 1983-го года. Более того — на этом празднике в Липецке в 2024-м году Вера Михайловна и Сергей Владимирович были самыми многодетными родителями из всех награждённых в тот день. А детей у них шестеро. Выросли хорошими людьми. И трудятся на родной земле, в Липецкой области.

Медаль и грамоту супруги Вера Михайловна и Сергей Владимирович Пановы из п. Кооператор получили за любовь и верность, прожив в браке 41 год. Главным своим счастьем считают 6 детей.

— Не тяжело было шестерых детей растить? — спросила у родителей. И оказалось, что сами они тоже из многодетных семей, где было по 5 и 6 ребятишек. В детстве росли дружно и весело в простых сельских семьях и своим детям такие же условия создали.

Вера родилась в Чамлык-Никольском. После школы выучилась в Липецком медучилище на фельдшера и приехала по распределению в посёлок Кооператор. Сергей — родом из Киньшино, что неподалёку. Как водится, познакомились в клубе. Поскольку там появилась новенькая симпатичная девушка, да ещё медик, то многие парни обратили на неё внимание. Сергей, работавший в совхозе водителем, частенько подвозил молодую фельдшерицу то за медикаментами, то с пациентами до больницы…

— Мой муж добрый и безотказный человек, — тепло говорит о супруге Вера Михайловна, — каким в юности был, таким и сейчас остался. Этим и понравился мне 41 год назад.

Белое платье ей сшила мама, работавшая санитаркой в психбольнице и слывшая большой мастерицей среди соседок. Из шести детей пять девчонок росло, так что обязательно яркие обновки к Пасхе и различным праздникам были им готовы. Кумушкам — тоже что-нибудь мастерила. И отважилась дочке красивое платье к свадьбе своими руками, вложив всю душу, подготовить. Туфли и фату покупали.

— Два дня праздновали. Первый — у жениха, второй — у невесты. Весело и шумно отгремела наша свадьба. Тогда, думается, народ был проще и добрее, — утверждают собеседники.

Со свекровью, у которой было пятеро сыновей, Сергей из них — старший, Вере жить не пришлось. Сразу им предоставили жильё в совхозном доме-общежитии, потом молодой хозяйке-медику дали квартиру, в которой до сей поры Пановы и живут.

По словам собеседницы, медицина ей помогла родить ребятишек, выходить их. А рождались они практически ежегодно с 1984-го по 1991-й. Иван, Мария, Роман, Наталия, Валентина, Михаил — уже взрослые люди со своими семьями. Почти все проживают и работают в Липецке, лишь старший Иван — в Добровском районе и Роман в Грязях. У бабушки с дедушкой 11 внуков, которые постоянно все каникулы проводят в п. Кооператор.

После декретов В.М. Панова ушла из медпункта, трудилась бухгалтером в сельсовете некоторое время и ещё много лет, до самого выхода на заслуженный отдых, возглавляла Сафоновский ДК. Хороший организатор, она собрала около себя одарённых людей, которые радовали земляков на различных праздниках. Сергей Владимирович своей профессии не изменял, всё время водителем работал, в том числе, когда они, пятеро братьев, решили создать своё крестьянское хозяйство.

Родители Вера Михайловна и Сергей Владимирович Пановы со своими детьми на свадьбе у младшего сына Михаила.

Но большое подворье у Пановых тогда было и дома: две коровы, бычки и поросята… Надо было всех шестерых накормить, обуть-одеть. Нелегко родителям приходилось. Зато теперь взрослые дети сами им помогают.

Сейчас таких животных во дворе у них уже нет в силу возраста, зато хозяйка увлечена цветоводством.

— В чём секрет вашего семейного счастья? — спрашиваю у Веры Михайловны и Сергея Владимировича, — может, молодые пары к вам прислушаются.

— Вовремя промолчать и уметь уступить любимому человеку, — за двоих ответила Вера Михайловна, не считая это новым рецептом, а давно прописной истиной.