Туристические проекты Липецкой области вышли в финал XI Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Он пройдет 26-29 октября в Уфе на Международном форуме по этнотуризму. Всего на участие в премии был подан 441 проект из 61 региона России. «В регионе мы развиваем разные направления туризма, чтобы каждый мог найти для себя интересные локации, выбрать вид отдыха по душе, провести время на свой вкус и, конечно же, открыть для себя многогранную Липецкую область с её прекрасной природой, традициями и историей», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За призовые места в финале будут бороться сразу шесть липецких проектов. В номинации лучший гастрономический маршрут представлен «Гурман-тур: вкусное путешествие по Липецкой земле». Туристы посещают сыроварню, пекарню и усадьбу виноградарей в Липецком и Чаплыгинском районах.

На лучший детский маршрут номинирован проект «Жили-были в Романово». Двухдневный тур для детей от 8 до 14 лет предлагает участникам познакомиться с уникальными народными промыслами и традициями региона. В Задонске детей учат готовить кашу в русской печи и проводят мастер-класс по глине, в природном парке чудес «Кудыкина» гора проводят экскурсию и квест-сказку «Как Микитка с Гореленогом добро искали», а в Центре романовской игрушки в Липецке отправляют в путешествие по местам «игрушечных» промыслов России, учат расписывать глиняную игрушку и угощают чаем с пирожками по-романовски.

Еще один проект «Этнографическое приключение» представлен в номинации лучший этнографический маршрут. Его цель – продвижение этнографического наследия Липецкой области через путешествие. Тур проходит один раз в год в Добровском районе. Участники тура отправляются в село Волчье на праздник «Волченские узоры». Здесь на Троицу жители создают из цветного песка целые картины на сельских дорожках. Этот обычай внесен в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Также в селе Доброе туристы увидят, как поют и кружатся в танце «колыбельские бабушки».

Также в финал премии вышел инклюзивный туристический маршрут «Липецк от дворянства до купечества» в номинации лучший маршрут для людей с ОВЗ. Экскурсия посвящена деятельности представителей купеческого и дворянского сословий в Липецке. Включает основные достопримечательности исторического центра города Липецка в рамках генерального плана 1805 года.

Новый проект – театрализованная иммерсивная экскурсия «Променад для Дамъ и Господъ» – представлен в номинации лучшая идея маршрута. Экскурсия объединяет два бывших курортных парка и включает основные достопримечательности исторического центра Липецка. Иммерсивный променад проводят при помощи специальных наушников, через которые человек слышит не только рассказ, но и звуки, помогающие воссоздать нужную атмосферу.

Еще один проект из Задонского района «Филагид-путеводитель «Почтовые приключения по Задонской земле» претендует на призовое место в номинации лучший туристический путеводитель. Его идея – популяризация внутреннего туризма через призму филателии и историю отечественной почты. Пользуясь путеводителем, участники проходят историко-культурные квест-маршруты по Задонскому району. На 24 филатуристских локациях туристы собирают марки и вклеивают их в филателистический альбом.