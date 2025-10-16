Шесть социальных предпринимателей Липецкой области получили по 500 тысяч рублей на развитие своих проектов

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Вектор добра» прошла в городском молодежном центре Липецка. Шесть социальных предпринимателей получили сертификаты на 500 тысяч рублей для реализации своих проектов.

Конкурс был организован Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» при поддержке правительства Липецкой области. В церемонии приняли участие заместитель губернатора Сергей Курбатов, министр экономического развития региона Лариса Шибина, представители банковского сектора и эксперты в области социального предпринимательства.

Из 100 социальных предпринимателей, официально зарегистрированных в Липецкой области, в конкурсе приняли участие 32. Среди них – детские развивающие и коррекционные центры, учреждения физической реабилитации, психологической поддержки и социальной адаптации, медицинские и физкультурно-оздоровительные центры. Победителей определяли по итогам строгой экспертной оценки.

«Социальное предпринимательство – это не просто бизнес, это реальный инструмент решения важнейших общественных задач. Оно сочетает в себе экономическую эффективность и высокую человеческую миссию, — отметил на церемонии вице-губернатор Сергей Курбатов. — Мы видим, как проекты победителей создают новые возможности для детей и взрослых, нуждающихся в поддержке. Задача региональной власти – обеспечить условия для того, чтобы таких инициатив становилось больше».

Победители конкурса «Вектор добра»:

ООО «Липецк-Неотложка плюс»: Проект по оказанию услуг экстренной медицинской помощи. Компания не только создает рабочие места для социально уязвимых категорий граждан, но и реализует масштабную программу «Научись спасать жизнь», обучившую за два года основам первой помощи около 5000 человек.

ИП Полякова Е.В. (г. Елец): Центр «Говоруша» помогает детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, обеспечивая раннюю коррекцию, подготовку к школе и социальную адаптацию.

ООО «ЛюКа» (г. Липецк): Центр «АделиЯ» предоставляет комплексную реабилитацию для детей, сочетая физическое восстановление, психологическую поддержку и социальную адаптацию по индивидуальным программам.

ИП Пономарева Е.М. (г. Липецк): Детский акваклуб «Аквабулько» реализует инновационную модель комплексного развития детей, включающую грудничковое плавание, нейрофитнес и логопедические занятия.

ИП Пастухова М.Г. (Грязинский район): Детский центр «Почемучка» оказывает специализированную логопедическую и дефектологическую помощь детям с ОВЗ и задержкой речевого развития.

ИП Ильина О.С. (г. Липецк): Инженерная мастерская «Оранжевый кот» развивает сеть технических кружков для детей, применяя практико-ориентированный подход и организуя экскурсии на предприятия для ранней профориентации.

«Проекты социальных предпринимателей – это реальные решения острых социальных проблем, адресная помощь семьям с детьми с ОВЗ, доступная медицина и современное дополнительное образование. Наша задача — создавать условия, чтобы таких полезных инициатив становилось больше, а их авторы получали максимальную поддержку от государства», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Получить консультацию и поддержку социальные предприниматели могут в центре «Мой бизнес» Липецкой области по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, а также в филиале в Ельце. Телефон горячей линии: 8-800-301-7675. Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.