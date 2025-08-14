Шесть тренеров из Липецкой области вышли в полуфинал проекта «СпортТрек»

Шесть тренеров из Липецкой области стали полуфиналистами проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ольга Юрасова, Валерий Гурков, Дмитрий Шеменев, Сергей Фаренбрух, Дмитрий Аринин и Алексей Викулин смогут пройти обучение в Московском государственном университете спорта и туризма по программе дополнительного профессионального образования (ДПО). Они также будут выполнять творческие задания наряду с другими участниками, чтобы пройти в финал проекта.

Программа ДПО создана специально для проекта«СпортТрек». Акцент в обучении будет сделан на развитие способностей по воспитанию подрастающего поколения. Тренеры, прошедшие обучение по программе, смогут не только проводить занятия по физической культуре, повышая функциональные возможности спортсменов, но и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в сфере спортивной подготовки и сфере образования.

«Участие наших тренеров в таком проекте отличная возможность перенять передовые методики работы с подрастающим поколением. Уверен, что полученный опыт они успешно применят в своей работе. Желаю полуфиналистам достойно пройти обучение и показать высокие результаты», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут приглашены на финал в ноябре. Главным событием станет двухдневный баскетбольный шоу-драфт. В первый день пройдет смотр-конкурс для баскетболистов-любителей. Игроков оценят профессиональные тренеры и спортивные менеджеры. Во второй день состоятся два матча: основной с участием финалистов и приглашённых спортсменов, а также гала-матч с партнёрами и друзьями президентской платформы. По итогам драфта будут выбраны три лауреата, которым предложат стажировку в профессиональном спортивном клубе. Также на финальном мероприятии проекта «СпортТрек» пройдут встречи со знаменитыми спортсменами, состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

Регистрация на другие треки проекта, среди которых конкурс «Профи среди любителей», «Мониторинг физической активности» и «Образовательный блок» продолжается. «СпортТрек» построен на принципах геймификации и работает на базе цифровой платформы и мобильного приложения «Россия – страна возможностей». Участники регистрируются на сайте и могут выполнять различные задания, участвовать в мероприятиях, конкурсах и тренировках и зарабатывать за это баллы от платформы, отмечают организаторы.

Проект «СпортТрек» реализуется в целях достижения результата федерального проекта «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети».