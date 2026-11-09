Шесть тысяч пирогов для бойцов

Огромная миссия у Елены Викторовны ГОЛЕВОЙ из Пушкино. Она вот уже несколько лет, как идёт СВО, печёт для бойцов пироги. Более шести тысяч булочек с различной начинкой уже уехали на передовую, даря домашнее тепло и бесконечную заботу защитникам Отечества.

— Занимаюсь этим делом с самого начала специальной военной операции, — рассказывает хозяйка, — ведь очень важно бойцам знать, что о них помнят дома.

Её главным помощником в таком благородном начинании и водителем-доставщиком является супруг Юрий Николаевич Голев.

Ароматные булочки и пирожки от мастерицы Елены Викторовны Голевой — настоящие тёплые и вкусные приветы бойцам с малой родины.

— Мы по зову сердца всё делаем, — рассказывает хозяин, — и воду собираем для ребят, когда клич бросают, и другую гуманитарку. В первые дни здесь у нас ещё не всё отлажено было, и мы в Ссёлки грузы отправляли, там уже работала волонтёрская группа. Но уж супруга моя — истинная кулинарка. Пирожки, булочки, беляши, чебуреки и много чего ещё у неё получается отменным. Это и бойцы оценили.

Гостеприимные супруги Голевы из с. Пушкино встречают и дома гостей пирогами, и на фронт отправляют пирожки и булочки.

— Я в три ночи встаю, чтоб к нужному времени успеть напечь пирожков с булочками, — поясняет Елена Викторовна, — ведь продукция моя долго лежать не будет. Поэтому пеку именно в день отправки на фронт. Мне уже заранее об этом говорят волонтёры, кто едет «за ленточку». Забирают разные люди. Иногда приезжает атаман казаков Владимир Смольянинов, порой мы сами с супругом доставляем свой груз в пункт сбора — в магазин «Удица». Также местные педагоги забирают, к примеру, ранее — Светлана Викторовна Скоробогатова.

Из дома супругов Голевых Елены Викторовны и Юрия Николаевича на фронт отправляется очередная тёплая и вкусная партия пирожков с различной начинкой.

При разговоре ещё выяснилось, что Е.В. Голева сразу менее 130 штук не печёт. Порой в неделю приходится и два раза ставить тесто. Путём нехитрых подсчётов вместе с супругами выяснили, что из их дома более шести тысяч маленьких и вкусных приветов получили наши защитники. Вроде это, с одной стороны, такая простая помощь. Но, с другой, она так много значит. Каждая булочка или пирожок будто письмо без слов, зато такое вкусненькое, наполненное теплом и верой в лучшее. Домашняя выпечка стала островком уюта там, где его так не хватает.

Печёт их Елена Викторовна нередко из собственной муки, если спонсорская помощь не подоспела, а приготовить нужно. Уж про начинку и говорить не стоит. В момент нашего приезда хлебосольная хозяйка показала множество банок с повидлом, что стоят в холодном коридоре и ждут своего часа. Также она испекла для образца один из таких пирогов — только открытого типа — и поделилась с читателями «ДВ» рецептом пирогов «Голевских». Необыкновенной красоты мучной шедевр! Жаль, что газета не может передать его аромат.

— Для начинки таких открытых пирогов я беру курагу, мою её и заливаю кипятком. Немного постоит — пробиваю блендером до однородной массы. Для теста готовлю опару: 120 г молока, 1 яйцо, 2 ст. ложки раст. масла, 2 ст. ложки сахара, на кончике ножа соли, 1 ст. ложку полную дрожжей. И ставлю её в тёплое место минут на 20. Потом туда добавляю муки, чтоб тесто было гуще сметаны, и 50 г мягкого сливочного масла. Даю тесту подняться и сразу выпекаю пирожки. В форме перед духовкой для румяной корочки смазываю изделие смесью одного желтка с ложкой молока. Я выпекаю в электрической духовке минут 30-35. Украшать пирог можно на своё усмотрение и насколько позволит фантазия, — подводит итог Елена Викторовна.

Елена Викторовна Голева считает, что повидло из пушкинских яблочек намного вкуснее для начинки, чем покупное.

У Голевых двое взрослых детей, которые проживают с семьями в Липецке. Сын Сергей и дочь Наталья поддерживают родителей в их благородном деле. Более того, по словам Голевых, зять Александр много раз возил гуманитарные грузы на Белгородчину в ресторанчики «Для СВОих». Так что это целое волонтёрское семейство. Только они себя такими не считают, а просто по велению души делают сейчас то, что в их силах.