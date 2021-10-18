Шестеро обучающихся детской художественной школы № 2 им. В.И. Сурикова отправились в образовательный центр «Сириус» в Сочи на октябрьскую смену, где их ждут мастер-классы от ведущих специалистов МГАХИ им. В.И. Сурикова, Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки, МАРХИ.

Сейчас юные художники уже проходят интенсивное обучение в сменах по живописи, скульптуре и архитектуре. Наряду с занятиями по специальности в расписание входят дополнительные предметы, нацеленные на расширение кругозора и всестороннее развитие профессиональных навыков.

Евгения Митчина обучается по программе «Основы анималистической скульптуры», которая направлена на развитие образного мышления и художественного видения реалистичной скульптуры в анималистическом жанре. Анастасия Красницкая занимается на октябрьской смене по архитектуре. Программа предусматривает исследования городской среды и прогнозирование её развития с разработкой проектных решений по благоустройству фрагментов городского пространства в рамках реального проектирования и взаимодействия с заказчиком. Елизавета Колычева, Ульяна Лаптева, Амелия Чеховская и Ольга Боева обучаются по программе «основы многослойной акварельной живописи».

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».