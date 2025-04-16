Шествие «Бессмертного полка» Липецкая область проведёт в традиционном формате

Очно пройдёт «Бессмертный полк» в Липецкой области 9 мая. Формат проведения акции утвердил региональный оперштаб. Он прошёл под председательством губернатора региона Игоря Артамонова.

«Тысячи фотографий ветеранов Великой Отечественной войны в Бессмертном полку – живая память. Та страшная война коснулась каждой семьи в нашей стране. И такое нельзя допустить снова. Это история, которую мы не дадим переписать или стереть», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов добавил, что шествие проведут с усиленными мерами безопасности.

«С коллегами из силовых структур обсудили вопросы взаимодействия при проведении акции. Обеспечим широкий комплекс усиленных мер безопасности, чтобы каждый мог почтить память героев, без которых нас бы не было. Пока мы помним – их подвиг жив», – подытожил руководитель области.