Старт широкомасштабной пропагандистской акции «Письмо ЮИД», организаторами которой выступают областные Госавтоинспекция и Союз юных инспекторов движения, дан в Липецкой области. Целями ежегодного традиционного мероприятия остаются популяризация законопослушного поведения всех категорий участников дорожного движения и привлечение к пропагандистской деятельности молодежи. Активные участники получат заслуженные награды.

В этом году, юбилейном для движения ЮИД, акция имеет ряд особенностей. Для участия в ней приглашаются учащиеся образовательных организаций в возрасте 7-18 лет, в том числе студенты, а также воспитатели и педагогические работники. Участники готовят письма и обращения в произвольной форме (проза, стихи, рисунки и другое). Номинации акции: письмо-обращение к водителям, письмо-обращение к пешеходам, письмо-обращение к пассажирам, письмо-обращение к участникам дорожного движения (общее). Кроме того, ребята имеют возможность обратиться и к ветеранам Великой Отечественной войны, что очень символично в канун Дня Победы.

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, в год 50-летия движения ЮИД участники акции также готовят письма своим педагогам-наставникам, в которых поздравляют их и благодарят за активное участие в подготовке подрастающей смены к безопасному дорожному движению. Адресованы послания юидовцев и сверстникам, в них они информируют ребят о своей деятельности, призывают к поддержке профилактических акций. Свои письма юные инспекторы распространяют во время рейдовых мероприятий, которые проводятся на трассах региона совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, педагогами и родительскими патрулями. Участники дорожного движения неоднократно отмечали, что детские письма и обращения с призывами не нарушать Правила дорожного движения, помнить о безопасности детей-пассажиров и пешеходов не оставляют равнодушными автомобилистов.

«Просветительские образовательные программы и профилактические акции, школьные отряды ЮИД, специализированные издания по безопасности дорожного движения способны научить детей правильно вести себя на улицах и дорогах. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.