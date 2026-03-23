«Школа 21» в Липецке отметила первый день рождения

Липецкий кампус «Школы 21», открытый совместо со Сбером, отпраздновал свой первый день рождения. Ровно год назад в историческом здании на улице Зегеля, 1, начали готовить цифровых инженеров по нескольким направлениям. Сегодня там прошло торжественное мероприятие, посвящённое этому событию.

За год участниками образовательных интенсивов стали 1035 человек, а 229 из них приступили к основному обучению. 18 студентов вышли на стажировку в компании различного профиля. Пятеро человек завершили основное обучение, сменив профессию или получив повышение в должности. За год на базе «Школы 21» провели больше 60 мероприятий: интенсивы, профориентационные мастер-классы, четыре ИТ-форума и другие события. Образовательное учреждение наладило сотрудничество с двумя вузами региона — ЛГТУ И ЛГПУ имени П. Семёнова-Тян-Шанского, а также Колледжем ИИ в машиностроительной отрасли.

С приветственным словом выступили первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, вице-губернатор Сергей Курбатов, советник председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Михаил Архипов, руководитель липецкого кампуса Олег Коваленко и другие. Гости подчеркнули вклад «Школы 21» в цифровую транформацию региона и подготовку высококвадифицированных ИТ-кадров.

«Самое важное, пожалуй, что в „Школе 21“ ждут всех желающих старше 18 лет. Пройдя „бассейн“, можно поступить на основное обучение и получить одну из 20 очень востребованных ИТ-специальностей: от разработчика ПО до специалиста по кибербезопасности. Подготовка этих кадров — важный вклад в технологическую безопасность нашего региона и страны», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.