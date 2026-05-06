Школа №4 Липецка откроется после капремонта 12 мая

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу №4 имени Л.А. Смык Липецка, где завершился капитальный ремонт, стартовавший в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и регионального проекта «Все лучшее детям». Уже 12 мая обновлённая школа распахнёт двери для учеников.

Школа №4 — одна из старейших в Липецке. Основана в 1931 году, здание 1939 года постройки. За десятилетия конструкции сильно износились: в ходе подготовительных работ выяснилось, что перекрытия и внутренние стены выполнены из деревянных элементов, а фундамент и колонны имели дефекты. В итоге подрядчик выполнил полный демонтаж старых конструкций, усилил несущие элементы и фактически воссоздал школу заново. Полностью заменены перекрытия, кровля, оконные блоки, смонтированы вентилируемый фасад, системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

После открытия в школе будут работать кабинет робототехники, центр детских инициатив, хореографический зал, реконструированный музей Боевой и Трудовой славы, специальные классы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Ученики участвовали в оформлении школы. Выпускники разработали дизайн спортивного зала и оставили на стене символический автограф: нарисовали баскетбольные и волейбольные мячи.Василиса Быкова, победительница регионального этапа Всероссийского конкурса кинематографов «Десятая муза», лауреат молодёжных Дельфийских игр Липецкой области, настолько впечатлилась преображением родной школы, что приняла решение после выпуска поступать в педагогический вуз, чтобы затем вернуться в сюда уже в роли учителя.

Игорь Артамонов отметил, что именно такие примеры — лучшее доказательство востребованности программы капремонта. «Важно, что благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» мы смогли дать школе больше, чем новые стены и мебель. Это уже другое качество среды – место, куда хочется приходить учиться, заниматься, пробовать новое. Мы даём школам новую жизнь, а дети получают мотивацию возвращаться и работать здесь. Это правильная инвестиция в будущее», — подчеркнул губернатор.