Грязинская школа №4 отмечает знаменательную дату – 55-летний юбилей. С этим ярким событием педагогический коллектив образовательной организации, учеников и их родителей сегодня на торжественной линейке поздравил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мне очень приятно видеть вас в День знаний – сказал Игорь Артамонов, обращаясь к школьникам. – Это прекрасный праздник, позволяющий ненадолго вернуться в детство и понять, что современные школы дают огромные возможности для развития способностей каждого ребенка, достижения успеха в изучении самых разных предметов, занятий творчеством и спортом. Сегодня я посмотрел оснащенные новым оборудованием и мебелью кабинеты физики, химии, информатики, зону коворкинга и уверен, что учиться вам будет легко и интересно». Руководитель области пожелал ребятам и учителям здоровья, интересных встреч и удивительных открытий.

С 1 сентября в школе в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в составе национального проекта «Образование» начала работать площадка центра региональной сети выявления и поддержки одаренных детей «Стратегия». В центре смогут обучаться 100 воспитанников, которые увлекаются одним из представленных направлений и хотят получить углубленные знания по предмету. Занятия на новейшем лабораторном оборудовании будут проводить педагоги, которые прошли обучение в образовательном центре «Сириус».