Определены 100 образовательных организаций, которые примут участие в проекте «Школа новых технологий». Он реализуется в рамках нацпроекта “Образование” при поддержке Минпросвещения России.

Цель проекта – сделать школу современным центром инноваций, лабораторией, позволяющей ученикам в полной мере реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты.

Уже в марте педагогические команды пройдут обучение в Академии Минпросвещения России. Липчанам предстоит разработать проект развития своей образовательной организации.

Итогом второго этапа проекта «Школа новых технологий» станет «перезапуск» последней четверти текущего учебного года. На протяжении всего этого периода Академия Минпросвещения России будет оказывать адресную методическую поддержку участникам проекта.

Первые 100 школ, прошедшие обучение, в дальнейшем станут драйверами проекта. С сентября 2021 года к проекту присоединится ещё несколько сотен новых школ.