Ученики, родители и педагоги школы №60 в Липецке активно помогают солдатам в зоне СВО. Дети и взрослые делают заготовки для супов, плетут маскировочные сети, собирают наборы сухих армейских душей. С волонтерами встретился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ему показали, как построена работа в школе. На деньги, вырученные с благотворительной ярмарки, закупили 15 сушилок. Жители города и области делятся овощами, которые школьники моют, трут и сушат вечерами. По субботам к ним присоединяются родители. Уже переработано не меньше трех тонн овощей. В сухом виде их передают волонтерам, которые формируют наборы для супов и отправляют бойцам.

На уроках труда школьники плетут маскировочные сети, собирают армейские души, недавно освоили производство блиндажных свечей. Солдатам пишут письма со словами поддержки, отправляют талисманы. Родители собирают гуманитарную помощь.

«Радуешься, когда видишь такое неравнодушие и сплоченность. Особенно приятно видеть, как стараются наши школьники. С какой теплотой они отнеслись к этому важному делу. Уверен, ребята на передовой чувствуют нашу поддержку, и она им помогает», — сказал Игорь Артамонов.