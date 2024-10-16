Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил липецкую спортивную школу №7, которая открылась после капитального ремонта. По поручению главы региона в этом году на обновление спортивных школ Липецка из областного бюджета выделено почти 240 млн рублей. На ремонт велосипедного отделения спортивной школы №7 потратили 25 млн рублей.

Капитальный ремонт сделали впервые с 1985 года. В здании полностью заменили все инженерные сети, систему вентиляции, электрику, сделали перепланировку помещений, отремонтировали раздевалки. Также оборудовали зону мытья велосипедов с возможностью подключения мойки высокого давления со скрытой в полу системой фильтрации. На стенах разместили граффити с изображением велосипедистов. Закупили новые современные велосипеды – горные, шоссейные, bmx, руль для гонок на время.

Игорь Артамонов пообщался с воспитанниками спортшколы. Ребята рассказали губернатору, что новые карбоновые велосипеды намного легче и устойчивее прежних, можно легко проехать без остановки более четырёх часов. Губернатор вручил призёрам региональных и международных соревнований новые велосипеды, другие спортсмены получили экипировку – велошлемы, комбинезоны, велотуфли.

«В этом году мы много средств направляем на ремонт спортивных объектов и школ, где давно не было обновления. Обеспечиваем спортсменов оборудованием и экипировкой по федеральным стандартам. У нас много чемпионов. Ждём от них новых побед», – сказал Игорь Артамонов.

Во взрослую сборную России входят два воспитанника спортшколы – Иван Романов и Дарья Бунеева. В сборной команде Липецкой области 10 воспитанников. Для лыжного отделения школы также приобрели необходимое оборудование и экипировку.