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В селе Талица открыта мемориальная доска в честь присвоения школе имени почётного гражданина Елецкого района, участника Великой Отечественной войны, вице–адмирала военного флота Сергея Алексеевича Бутова. Герой удостоен Ордена Отечественной войны I степени, Ордена Трудового Красного Знамени, награжден четырьмя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, Государственной премией СССР.

«Мы должны помнить, какой ценой досталась Победа. Важно сохранять память о героях и обучать патриотизму молодое поколение», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На торжественной линейке прошла церемония вручения символа российского военно-морского флота будущим кадетам. На груди у каждого первоклассника появился особый знак – Андреевский флаг. Присягу принял 21 кадет. Руководителем класса назначен капитан второго ранга Юрий Михеев. С учащимися кадетского класса будут проводиться дополнительные занятия по физической и строевой подготовке. Школьники познакомятся с историей флота России, основами морского дела, научатся различать типы кораблей.

В рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование» в школе села Талица Елецкого района в феврале 2022 года был открыт кадетский класс военно-морской направленности. Учащиеся зачисляются в кадеты на конкурсной основе. Важное условие — хорошая успеваемость и физическая подготовка. Успешное обучение позволит поступить в любые военно-технические и морские вузы страны без конкурсного отбора.