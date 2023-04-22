Отбор в «Школу фермера», которая откроется 25 апреля, состоялся на этой неделе в Липецком институте переподготовки и повышения квалификации кадров АПК . На вопросы конкурсной комиссии отвечали как те, кто только решил заняться малым агробизнесом, так и те, кто хочет расширить и углубить свои знания, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.

Среди желающих присоединиться к этому образовательному проекту была и Жанна Силаева, победительница гранта «Агростартап», который реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Жанна также серебряный призёр реалити-шоу «Это моё дело» и обладательница соцконтракта на развитие тепличного хозяйства. «У меня есть профильное аграрное образование, – сказала Жанна, выступая на конкурсной комиссии. – Но время идет вперед, появляются новые технологии, раздвигаются горизонты для тех, кто хочет заниматься своим делом на земле. А так как я люблю учиться, то не смогла пройти мимо такой замечательной возможности, как научиться чему-то не только новому, но и нужному».

Компанию Жанне составили начинающие и опытные фермеры, предприниматели в агросфере, люди, просто любящие работать на земле, с животными, выращивать садово-ягодные растения. Причем география липецкой «Школу фермера» расширяется год от года, среди учеников есть как жители Липецкой области, так и соседних Воронежской и Тамбовской, а также гости из Санкт-Петербурга. И возрастной ценз участников проекта тоже расширился. Собственно, как и рамки учебной программы, теперь в «Школе фермера» к специализации «Растениеводство» добавилось «Птицеводство».

Участники получат возможность пройти бесплатное обучение и за два с половиной месяца разработать план и дорожную карту развития собственного агробизнеса. Программа обучения в школе адаптирована под разные уровни знаний и опыта участников и дает комплексные знания о построении эффективного фермерского бизнеса «с нуля» или развитии уже имеющегося хозяйства.

«Школа фермера» – это общероссийский образовательный проект Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка, объединяющий возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Слушатели проходят теоретическую подготовку, знакомятся с новейшими агротехнологиями, получают практические знания на ведущих сельхозпредприятиях, учатся сотрудничать с крупными холдингами.

В результате обучения дипломированными выпускниками должны стать 35 потенциальных или начинающих фермеров, которые создадут рабочие места и в идеале новые бренды качественной фермерской продукции. «Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, поэтому очень важно поддерживать наших фермеров, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая помощь, государство создает условия для появления и развития новых крестьянских фермерских хозяйств».