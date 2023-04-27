«Школа фермера» вновь начала работу в Липецкой области. Количество слушателей в этом году увеличилось: учебные курсы по специальностям «Растениеводство» и «Птицеводство» пройдут 36 человек. И это не только жители Липецкой области, а также тамбовцы и воронежцы. И возраст слушателей разный: от тех, кто не так давно получил высшее образование, до тех, кто, находясь на заслуженном отдыхе, чувствует в себе силы развиваться, совершенствоваться и заниматься любимым делом.

«Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, поэтому очень важно поддерживать наших фермеров, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая помощь, государство создает условия для появления и развития новых крестьянских фермерских хозяйств».

На торжественное открытие пригласили бывшую ученицу Школы Наталию Говор. Наталия – выпускница первого потока, закончила проект с красным дипломом, сейчас успешно работает в АПК региона. «Воспоминания об учёбе восхитительные, – рассказала Наталия. – Кроме тех знаний, за которыми я шла в Школу, я приобрела новые знакомства, новые связи. Это бесценный опыт. И работать в сельском хозяйстве престижно и приятно, потому что каждый день вы можете видеть плоды своего труда».

Заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Роман Донских пожелал участникам проекта успехов: «Обучение в школе фермерства – это первый шаг на вашем большом пути, который, уверен, приведет вас в сельское хозяйство, очень интересное и важное направление. Ведь люди и земля – это самое ценное, что есть у нашей страны. Надеюсь, мы вместе с вами будем развивать наше сельское хозяйство».

В проекте принимают участие люди разных возрастов и с различным образованием, как начинающие, так и опытные фермеры. Объединяет всех слушателей любовь к земле и желание вести свой бизнес. Программа обучения в Школе адаптирована под разные уровни знаний и опыта участников. Новички научатся запускать рентабельный агробизнес с нуля, а их более опытные коллеги повысят эффективность своих хозяйств. Как отметил на открытии «Школы фермера» ректор Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК Михаил Никонов, каждый поток уникален, поскольку для нового потока готовится новая программа обучения. Теорию ученики «Школы фермера» будут изучать именно на базе Института, а учиться претворять её в практические навыки они смогут на ведущих предприятиях АПК региона.

Всего через 2,5 месяца они защитят бизнес-планы и смогут приступить к их реализации в сельском хозяйстве. Обучение в Школе бесплатное. Уже второй год партнёром проекта выступает Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Именно их педагоги будут вести курс бизнес-планирования. Также Университет примет участие в выездных мероприятиях.

«Школа фермера» – это общероссийский образовательный проект Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка, объединяющий возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Его реализация началась в 2020 году в четырех субъектах страны. Для липецких учеников обучение в «Школе фермера» запускается в третий раз. В нашем регионе проект впервые стартовал в сентябре 2021 года. Выпускниками первых двух потоков «Школы фермера» стали 66 человек.