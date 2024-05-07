В Добринской школе искусств имени Н.А. Обуховой идет ремонт благодаря национальному проекту «Культура». Здание 1991 года постройки раньше никогда капитально не ремонтировалось. Здесь заменят полы, стены, потолки, входные группы, отопление и электроснабжение. На эти цели было выделено 6,6 млн рублей. Сейчас строители ведут демонтаж стен и пола, а также вывозят строительный мусор.Сейчас строители демонтируют стены и пол, вывозят строительный мусор.

«Важно, чтобы сельские территории всесторонне развивались, в том числе не угасала культурная жизнь и люди получали все возможности для реализации своих идей, творчества и талантов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В школе искусств учатся около 600 учащихся, многие из них лауреаты международных конкурсов, победители областных и районных мероприятий. Школу откроют к началу учебного года.