Ход строительства школы на улице Некрасова в Лебедяни оценил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Этот объект появится в регионе благодаря нацпроекту «Образование», федеральному проекту «Современная школа». Учебное заведение будет рассчитано на 1224 ученика, готовность объекта специалисты оценивают в 28%.

Возведение стен, подведение коммуникаций и внутреннюю отделку подрядчик ведет параллельно. Стены у здания уже возведены до уровня четвертого этажа, на первом и втором завершены штукатурные работы, прокладываются внутренние инженерные сети.

По проекту школа будет состоять из трех корпусов – учебного, общественного и спортивного. В школе разместятся медпункт, мастерские, кабинет хореографии, актовый зал, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем, тренажерный зал, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, информатики и 3D-моделирования. На пришкольной территории разместится стадион и игровые площадки.

«Новая школа в Лебедяни будет одной из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов. Центр притяжения и развития в городе и области», – подчеркнул Игорь Артамонов.