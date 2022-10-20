Депутаты Липецкого областного Совета одобрили заключение концессионного соглашения между Липецкой областью и ООО «ПроШкола48» по строительству новой школы в микрорайоне «Звездный» на улице В. Музыки – М. Трунова. Для масштабного проекта привлекут средства в рамках государственной программы «Развитие образования». Планируется, что строительство школы начнется в следующем году, завершится в 2024-м.

Учебное заведение рассчитано на 1500 учащихся. Оно вместит 60 классов, несколько спортивных залов, пространства для отдыха, а также занятий творчеством и научно-практической деятельностью. Объект будет передан муниципалитету сразу после строительства. При этом концессионер будет отвечать не только за проектирование образовательного учреждения, но и за его оснащение всем необходимым для организации качественного образовательного процесса.

«Это долгожданный объект для жителей микрорайона «Звездный» и Опытной станции. Важно, что в школе будут созданы профессиональные классы и мастерские, которые помогут детям раскрыть таланты и определиться с будущей профессией», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Расходные обязательства Липецкой области по концессионному соглашению за 10 лет составят больше 3 млрд рублей, из них субсидии из федерального бюджета – 1,6 млрд рублей.