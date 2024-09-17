Липецкие экологи запустили новый просветительский проект «#МояЭкология48». Это комплекс мероприятий по экологическому просвещению детей и молодёжи, который включает в себя встречи с экспертами «Экология в лицах», квизы, брейн-ринги, деловые игры, экскурсии в областную экологическую лабораторию и на предприятия по переработке. Встречи позволяют ребятам составить более полное впечатление о работе экологов, определить свою роль в сохранении природы.

В сентябре на базе областного управления экологии и природных ресурсов и Коллегии психологов запущен пилотный проект «Школа психологической подготовки эконаставников». Более 100 учащихся 9-11 классов получают первичные знания об экологической повестке Липецкой области, находят профориентационную мотивацию для развития в сфере экологии, становятся участниками психологических тренингов «Как я влияю на природу», осознают свой вклад в созидание или разрушение окружающей среды.

Ближайшая встреча пройдет 18 сентября 2024 года. Школьников 9-11 классов ждут по адресу: г. Липецк, пер. Попова, 5. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. «Воспитание экологической культуры с детства является необходимой частью комплекса мер по сохранению окружающей среды», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.