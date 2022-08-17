Бесплатная пятидневная программа АО «Корпорация МСП» – «Школа предпринимательства» пройдет с 29 августа по 2 сентября в Центре «Мой бизнес» Липецкой области. В регионе она организована пятый раз, но в обновленном уникальном формате.

Предпринимателей и самозанятых ждут новые спикеры и новые темы. А также знакомая предыдущим выпускникам сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП Маргарита Болдырева. Как сообщили в управлении экономического развития Липецкой области, в программу обучения включены анализ управленческой структуры, финансовых показателей, анализ рынка, формирование портретов целевых клиентов, приоритизация целевых сегментов, разработка маркетингового плана и многое другое.

По результатам программы участники смогут:

освоить инструменты диагностики бизнеса;

провести комплексную ревизию всех процессов и выстроят автоматизированную систему управления;

выявить проблемы, мешающие росту компании;

исследовать целевую аудиторию;

усовершенствовать ключевые навыки работы с продуктом и гипотезами роста;

рассчитать продуктовые и бизнес-показатели;

сформулировать четкую стратегию развития компании на ближайшие шесть месяцев.

«Школа предпринимательства» способствует развитию практических навыков поиска и оценки прибыльности идеи, а работа в кругу единомышленников помогает протестировать бизнес-идею и доработать ее. В программе предусмотрены специальные практические сессии с привлеченными экспертами-предпринимателями и коучами. По итогам прохождения обучения, участники получат именные сертификаты, наличие которых дает дополнительные баллы при получении некоторых видов государственной поддержки, в частности, грантов. Ежедневное время начала обучения – 10:00.

Тренинг пройдёт в конференц-зале центра «Мой бизнес» в Липецке на улице Кузнечная, 8. Подать заявку и узнать подробности можно у модератора программы, сертифицированного бизнес-тренера АО «Корпорация МСП», специалиста Центра поддержки предпринимательства Липецкой области Маргариты Болдыревой по телефону +79103555727 (с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30) или по электронной почте [email protected]