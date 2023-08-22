Очередной курс «Школы предпринимательства» стартовал сегодня в Липецкой области. Учебную программу проходят 35 слушателей из Липецка, Ельца и Краснинского района. Обучение проходит в шестой раз. В проекте принимают участие как начинающие, так и опытные бизнесмены.

В первый день слушатели учились проводить диагностику бизнеса, анализировать конкурентов и формировать продуктовую матрицу. Дальше будут изучать путь клиента, управленческую структуру и производственный цикл. «Малый и средний бизнес делает большой вклад в экономику. Мы заинтересованы в его развитии. Поэтому поддержке предпринимательства уделяется столь серьезное внимание — как на начальных этапах, так и в вопросах продвижения, укрепления и расширения», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для липецких участников проект впервые стартовал в 2018 году. Образовательные семинары на площадках центра «Мой бизнес» в Ельце и Липецке проводятся регулярно. Информация о датах проведения представлена на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Анонсы». Поддержка бизнеса в Липецкой области осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.