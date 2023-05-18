Крупнейшая школа областного центра будет построена в 2024 году. Она рассчитана на 1500 учеников и разместится в микрорайоне «Звездный». Концепция учреждения и интерьерные решения будут посвящены основоположнику теории космонавтики Константину Циолковскому. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём ежегодном отчёте перед жителями, представив визуализацию проекта. В числе прочих школ, строящихся на территории региона, – школа в Лебедяни на 1224 ребенка и школа в микрорайоне «Елецкий» Липецка на 1225 детей.

Еще одно готовящееся учреждение для подростков в регионе – детский центр «Прометей», который должен стать крупнейшим лагерем в Центральном федеральном округе. «Этот лагерь дорог липчанам. Дороги и воспоминания о времени, проведенном здесь в юности. И мы вернем этот лагерь детям. Сделать предстоит многое: проект требует больших финансов и усилий. Мы только в начале пути. Но через несколько лет территория обретет новую жизнь», – сказал Игорь Артамонов.

В этот же день Игорь Артамонов вручил Благодарности губернатора и Благодарственные письма правительства Липецкой области детям, которые в прошедшем году отличились в учебе, добились успехов в спорте, искусстве и творчестве. А в заключении заседания детских хор исполнил гимн «Прометея» – «Звезда Россия».