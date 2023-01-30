Школа тербунского села Большая Поляна присоединилась к Всероссийскому образовательному проекту «Парта Героя». Накануне здесь открыли две парты уроженцам района – Героям Советского Союза Камынину Кириллу Леонтьевичу и Разинкову Гавриилу Стефановичу.

«Молодое поколение должно знать земляков, проявивших доблесть, героизм, отвагу, безграничную любовь к своему Отечеству. О них нужно рассказывать, такие примеры должны быть перед глазами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Парта Героя» направлен на формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны. Сидеть за «Партой Героя» – привилегия, которая предоставляется лучшим учащимся, показавшим высокие результаты в учебе, целеустремлённым, принимающим активное участие в жизни класса. В школе села Большая Поляна это право предоставили ученице 4 класса Марии Шевцовой и одиннадцатикласснице Ирине Ушаковой. Учащиеся школы рассказали о боевом пути земляков и почтили минутой молчания память всех участников боевых действия, отдавших жизнь за Родину.