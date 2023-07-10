Дополнительные 20 млн рублей из регионального бюджета будут направлены за закупку оборудования для школы в селе Кривополянье Чаплыгинского района, где сейчас ведётся капитальный ремонт. Учебное учреждение посетил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и сообщи учителям и родителям учеников о выделении финансирования.

«Уже в следующем году дети здесь будут учиться в отремонтированных и хорошо оснащённых классах. Школа будет как новая. Территорию тоже благоустроим. Сделаем пристройку – для столовой и для гардероба. Главе района поручил контролировать работу подрядчика, следить, чтобы работы были выполнены качественно и в срок – до конца года», – отметил губернатор.

Подрядчик выполнил все демонтажные работы, проложил наружные сети. Сейчас в школе устанавливают окна, штукатурят стены внутри здания. Проложены кабели внутреннего электроосвещения, ведутся земляные работы для строительства пристройки. Работы по контракту должны быть завершены до конца года. Всего на капитальный ремонт школы в Кривополянье выделено 117,8 млн рублей, дополнительные 20 млн рублей будут направлены на оснащение учебных кабинетов.