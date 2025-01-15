В регионе

Школа в Хлевенском районе капитально отремонтирована

6 часов назад

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Капитальный ремонт школы завершился в селе Елецкая Лозовка Хлевенского района Липецкой области. В здании 1991 г. постройки заменили крышу, отопление, водопровод, канализацию и вентиляцию, обновили внутреннюю отделку, пищеблок и столовую, установили видеонаблюдение. В школе учатся 115 детей. Они также посещают занятия «Точки роста», который расположен в школе.

«Федеральные программы помогают нам строить в регионе новые школы и ремонтировать новые. Там, где работы завершены, мы слышим прекрасные отзывы и от педагогов, и от учеников. Мы очень рады, что наши дети ходят на уроки с удовольствием», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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