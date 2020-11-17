Школа в посёлке Соколье Елецкого района открылась после капремонта

В посёлке Соколье Елецкого района после капитального ремонта открыли школу. Здание было построено в 1970 году, но комплексного ремонта в нём никогда не делали. В учебном заведении заменили инженерные коммуникации, системы водо- и теплоснабжения, сделали вентиляцию. Также провели капитальный ремонт системы электроснабжения, в столовой установили новое оборудование. Все классные кабинеты соответствуют нормам СанПиН, сообщает региональное управление образования и науки.

Школу в Соколье отремонтировали в рамках государственной программы «Развитие образования», а также муниципальной программы «Развитие социальной сферы Елецкого муниципального района».

«У нас ещё много работы по улучшению условий жизни населения в сёлах региона, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Сельские территории должны развиваться. Будем создавать для этого необходимые условия».