Школа в селе Доброе открылась после ремонта

В селе Доброе состоялось торжественное открытие школы №1 им. А.И. Левитова, капитально отремонтированной в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В церемонии приняли участие директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Анна Корпен, министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова и глава Добровского округа Анатолий Попов.

В здании 1975 года постройки более 30 лет не было капитального ремонта. В рамках проекта полностью обновили помещения, заменили все инженерные коммуникации и фасад. Теперь более 300 учеников занимаются в современных условиях: в школе работают кабинет робототехники, центр «Точка роста» естественнонаучной направленности, медиацентр-библиотека, хореографический зал и центр детских инициатив. Инновационным решением стало объединение пространства столовой и актового зала с современной интерактивной трибуной.

Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре. На территории школы построен многофункциональный стадион площадью более 8000 кв. метров с искусственным покрытием, зонами для игровых видов спорта и сектором для сдачи норм ГТО. Он будет доступен не только для школьников, но и для всех жителей села.

«Открытие обновлённой школы в селе Доброе — это большой шаг в реализации нашей стратегии по созданию комфортной и современной среды в селе. Современные классы, новый стадион, доступный каждому жителю, — это инвестиции в образование и здоровье жителей. Благодаря федеральной программе КРСТ мы кардинально улучшаем качество жизни на селе, и эта работа будет продолжена», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.