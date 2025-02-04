Капитальный ремонт завершился в школе села Шовское Лебедянского района. Это первый капитальный ремонт учреждения. Примечательно, что часть здания – 1870 года, а пристройки – 1975-го. То есть с одной стороны строению 50 лет, а с другой – уже 155.

Здесь учатся 69 детей из пяти населенных пунктов: сёл Вязово, Шовское, Сурки, Сезеново, поселков Инициатор и Культура. Среди ребят много юнармейцев и «орлят России». Этот учебный год для них начался не в родных классах, а в школе села Мокрое за 26 километров отсюда. Сегодня они первый раз переступили порог обновленного учебного заведения – как на 1 сентября пришли нарядные и радостные.

За пять месяцев в школе заменили крышу и провели полный ремонт внутренних помещений. Сети, мебель, окна и двери – тоже все новое. В будущем планируют обновление фасада. Работы проведены на средства областного бюджета. На торжественной линейке по случаю возвращения в родную школу после преображения учеников и педагогов поздравила вице-губернатор Липецкой области Юлия Котлярова.

«Не только крупные школы в поле нашего внимания, но и сельские небольшие. Их обновление обязательно продолжится в регионе. Современные и комфортные условия для учебы – это вложение в успеваемость и интерес у детей к познанию нового. Да и учителям в теплых, светлых, красивых и оснащенных всем необходимым для преподавания кабинетах работать проще и приятнее», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.