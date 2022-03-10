В регионе

Школа юного предпринимателя открылась в Липецкой области

1 час назад
10 посмотрели

Читайте нас в

Школа юного предпринимателя начала работать на базе детского технопарка «Кванториум» в Липецке. Первыми зачисленными в школу стали участники расширенной сборной Липецкой области по компетенции «Предпринимательство», победители и призеры открытого регионального Чемпионата «Молодые профессионалы». Организатор и координатор работы школы — региональный центр финансовой грамотности, который действует при Институте развития образования Липецкой области.

Целью деятельности «Школы юного предпринимателя» является ранняя профессиональная ориентация учащихся по направлениям «Предпринимательство», «Менеджмент», «Экономика и финансы», развитие творческого и инновационного потенциала молодежи, поддержка предпринимательской инициативы. «Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Школа будет доступна и детям, проживающим в различных населенных пунктах Липецкой области. Обучение будут проводить главные эксперты по компетенции «Предпринимательство» в Липецкой области Ирина Граб и Жанна Корнева.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
По барабану! Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание