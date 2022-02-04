Первая в регионе школа звонарей «Елецкий благовест» открылась в селе Казаки Елецкого района. Здесь будут обучать детей в возрасте от 10 до 17 лет. Благовест, трезвон, перезвон или перебор – об этих видах колокольного звона ребята узнают на занятиях от первых наставников, в роли которых выступят благочинный Елецкого района иерей Дионисий Тепляшин и педагог дополнительного образования Александр Перегудов.

Работать школа будет при Центре дополнительного образования. Для качественного обучения была построена и оборудована звонница, которая состоит из 11 колоколов разного размера и звучания. Она позволяет показать разные приёмы звона, которые используются в богослужениях. В день открытия в школе прошли мастер-классы, которые вел руководитель московской школы звонарей «Колокольный Градъ» Алексей Пугачев. Учить правилам колокольного звона в школе будут шесть его учеников – все они ельчане.

Липецкая область – в числе лидеров по созданию новых мест дополнительного образования детей. «Областная власть делает всё, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.