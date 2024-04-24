Владислав и Елена ЗЛОБИНЫ, п. Добринка.

День свадьбы: 7 августа 1993 года.

Владислав и Елена учились в Добринской средней школе №1. Он был на год старше и очень нравился многим девочкам, потому что не был похож на других мальчишек, пытавшихся казаться более распущенными, чем были на самом деле (издержки подросткового возраста). Владислав был спортсменом, отличником и очень галантным молодым человеком с хорошими манерами. В его присутствии никто не мог обидеть девочку — он этого не позволял сделать.

Елена, конечно, не могла не обратить внимание на такого парня. А тому тоже понравилась симпатичная, хрупкая девочка, активистка и одна из лучших учениц школы. Они стали много времени проводить вместе. Постепенно их дружба переросла в юношескую любовь.

После школы Владислав поступил в Липецкий политех, а год спустя и Елена стала студенткой пединститута. Когда молодой человек был на пятом курсе, он сделал своей девушке предложение.

Выбрали дату 7 августа. К подготовке свадебного торжества подошли основательно. Родители взяли на себя материальную часть, а молодые — развлекательную.

Свадебный наряд жених с невестой, вопреки всем предрассудкам, выбирали вместе в одном из кооперативных магазинов Липецка. Владислав был первым, кто оценил креативное по тем временам платье Елены: укороченное, с ассиметричной юбкой — такого уж точно ни у кого не было. К нему Елена подобрала коротенькую фату с большим белым цветком.

Она всегда была большой модницей с хорошим вкусом, внимательной даже к самым мелким деталям в одежде. Поэтому, выбрав для второго дня себе красное платье, убедила Владислава сшить на заказ пиджак такого же цвета.

Жених с невестой нашли тамаду, фотографа и видеооператора, пригласили плавицких музыкантов.

В свои руки Елена взяла и самый важный вопрос: написание сценария для церемонии регистрации и самого праздника. Не зря же она училась на филолога!

Свадьба Елены Климовой и Владислава Злобина, которая проходила на сцене недавно открывшегося РДК, должна была стать образцово-показательной. Юлия Фефелова, возглавлявшая тогда районный Дом культуры, даже распорядилась вывесить в центре Добринки афишу, в которой объявлялось о торжественном бракосочетании таких-то граждан, в такое-то время. Приглашались все желающие. Надо сказать, что в этом был и свой расчет: ненавязчивая реклама услуг самодеятельных артистов, которые в народных костюмах встречали и провожали жениха с невестой величальными песнями.

По сценарию на сцене, помимо сотрудницы загса Нины Бредихиной, было двое ведущих церемонии (их роли исполняли друзья Владимир Николашин и Ольга Нихельман). По их команде молодожены в конце зажигали семейный очаг (что тоже было в диковинку для того времени). А чтобы торжество прошло без накладок, его несколько раз отрепетировали.

Вечер накануне свадьбы молодые и их друзья провели за украшением актового зала райпо, где должен был состояться праздник.

Развешивали шары и многочисленные плакаты с высказываниями про мужа и жену, которые по заказу рисовал для них учитель первой школы Анатолий Щепилов. А самым ярким «пятном» в убранстве были два больших самодельных бумажных сердца с портретами молодых.

…День 7 августа выдался по-летнему жарким. Свадебный кортеж из четырех машин «Волга»: одной черной — для молодых и трех белых — для гостей, подъехал к полудню к зданию Дома культуры. В большом зале РДК жениха с невестой ждала уйма народу — гостей и добринцев, откликнувшихся на объявление о необычной регистрации.

Елена, привыкшая выступать на публике, в отличие от Владислава, не чувствовала никакого смущения. Единственное, о чем волновалась: чтобы все прошло, как было задумано.

Свадьбу отмечали, можно сказать, три дня. В понедельник не успевшие разъехаться гости собрались за накрытым столом во дворе дома невесты. А уже на следующий день молодожены отправились отдыхать в липецкий санаторий «Сухоборье», путевка в который была одним из их свадебных подарков. Но отдых пришлось прервать раньше времени: Елену вызвали в первую школу, куда она устраивалась на работу на должность освобожденного классного воспитателя. А вскоре уехал доучиваться и Владислав.

Не скоро еще семья воссоединится. После получения диплома мужа на год призвали в армию. Демобилизовавшись, он поступил на службу в милицию. Дважды был в командировке на Северном Кавказе. Вышел в отставку в звании подполковника.

Елена сначала работала в школе, затем — в отделе образования, где трудится по сей день.

Супруги воспитали дочь Алевтину — ныне студентку Московского медуниверситета имени Пирогова.

Злобины с первых дней семейной жизни поселились в просторном родительском доме Елены. При этом никогда не чувствовали на себе давления со стороны старшего поколения.

— Это благодаря мудрости моей мамы, — добавляет Елена, — которая тактично не вмешивалась в жизнь нашей семьи. Зато сейчас, когда она по состоянию здоровья стала нуждаться в посторонней помощи, Владислав берет на себя большую часть хлопот.

Наши герои прожили вместе уже более 30-ти лет. Их брак венчаный. И это, уверена Елена, помогает им в жизни. Каждый год супруги отмечают день свадьбы, обязательно с приглашением гостей, подарками друг другу. Но самый ценный для них сделала на жемчужную свадьбу дочь Алевтина: собственноручно изготовленный ею альбом с фотоисторией жизни своих родителей.