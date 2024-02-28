Елена и Алексей Соломатовы, п. Плавица.

Дата свадьбы: 5 июня 1999 года.

Считается, что первая школьная любовь редко перерастает во что-то серьезное, а чаще всего так и остается приятным, дорогим сердцу, но всего лишь воспоминанием. Пример героев сегодняшнего материала доказывает обратное.

Они учились в одной школе п. Плавица, правда, Алексей на класс старше. Дружили, встречались. Потом Елена два года верно ждала своего возлюбленного из армии. Он демобилизовался в ноябре 98-го, а на будущий июнь молодые люди уже запланировали свадьбу.

Очень хотели повенчаться, но упустили из виду, что в это время начинается Петровский пост. В 90-е годы появилась мода на венчание. Редко какая пара отказывалась от красивого ритуала в церкви. Кто-то потом с такой же легкостью, не задумываясь, разводился. Про наших героев так сказать нельзя. Церковный брак был для них осознанным и обдуманным решением, а не просто обрядом. Поэтому через месяц после свадьбы молодые все же стали под венец.

Молодожены возлагают цветы к памятнику погибшим в годы войны землякам, как дань уважения и благодарности за мирную жизнь.

Елена и Алексей хотя и женились совсем еще юными (ей 20, ему 21), к тому времени были вполне самостоятельными людьми. Она получила средне-специальное образование, устроилась в кафе. Алексей учился и работал на сахзаводе. Но тем не менее, большим плюсом для себя, как и для любой молодой семьи, считают подаренную им судьбой возможность жить поблизости от родителей, на помощь которых всегда можно рассчитывать. И очень благодарны старшему поколению за поддержку.

А ощущали они ее с первого дня семейной жизни. Ведь именно родители и многочисленная родня позаботились о том, чтобы свадьба стала одним из лучших дней их жизни. Торжество отмечали в школьной столовой (в те годы это было делом обычным), с «живой» музыкой и обильным застольем. Стол накрывали своими силами.

Оказалось, что родственники невесты (тети и даже дяди) — отменные кулинары. Ночь перед свадьбой провели на кухне. Зато на следующий день гостей, а их было человек пятьдесят, ждало по-домашнему вкусное угощение.

… Регистрация проходила в Добринке. После росписи молодые по традиции возложили цветы к памятнику погибшим в годы войны землякам и отправились «на природу». Далеко решили не уезжать, свадебную фотосессию провели на окраине поселка. Видео снимал приглашенный оператор, а вот фотографа у них не было. Все дело в том, что в 90-х, считай, у каждого был свой фотоаппарат, очень простой в устройстве. Вставил пленку, отснял и сдал на проявку, а потом — на печать цветных фотоснимков. Поэтому фотографии со свадьбы у Соломатовых только любительские, зато сделанные с разных ракурсов.

— Этот день стал для нас по-настоящему волнительным, но и очень счастливым, — вспоминает Елена. — Мы даже немного стеснялись, оказавшись в центре внимания такого количества людей…

Когда стемнело, новобрачные пешком в сопровождении друзей, всю дорогу певших для них под гитару, отправились в свое первое семейное гнездышко, о котором позаботились заранее. За несколько дней до свадьбы они сняли квартиру и обустроили ее по своему вкусу.

В съемном жилье обитали почти год. Там же появился на свет их первенец — сын Александр. Потом купили комнату в общежитии, а еще через три года родители помогли обзавестись собственной квартирой, в которой живут по сей день.

У Соломатовых двое детей. Сын уже взрослый, женился, живет отдельно. Дочь Алина еще учится в школе. Супруги всегда старались воспитывать их собственным примером.

— Я ни разу не усомнилась в своем выборе, — продолжает Елена. — Муж — опора для меня и детей. И так было всегда. Когда малыши появлялись на свет, Алексей делил со мной все трудности: вставал по ночам, если плакали, ухаживал за ними… И сейчас мы все делаем вместе, а проблемы решаем сообща. Мы даже никогда не ссоримся и тем более не скандалим.

Соломатовы уверены, что это скрепляет семью и им вовсе не надо устраивать себе отдых друг от друга. На юг каждый год они обязательно едут вместе. Все праздники тоже отмечают в семейном кругу. Правда, признаются, что без гостей никогда не бывают. Друзья любят их хлебосольный дом. И хотя с годами их круг становится меньше, тем ценнее такие встречи.

Один из них — Дмитрий, армейский сослуживец Алексея, который к тому же был свидетелем на их свадьбе. Он живет далеко — в Вологде, но обязательно каждый год со своей семьей приезжает в гости в Плавицу. Ждут его и на серебряную свадьбу, которую Соломатовы будут отмечать в нынешнем году. Эту дату близкие и друзья наших героев хорошо помнят и уже сейчас намекают «серебряным» молодоженам, мол, придем обязательно.